"Negli ultimi anni - ha ricordato - da parte degli operatori non ci sono mai stati motivi di allerta che facevano ipotizzare una carenza o nella normativa o nelle procedure di controllo del funzionamento delle funivie".

Roma, 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "L'incidente di Mottarone è inspiegabile visto che l'Italia è leader nel mondo nella realizzazione di questo tipo di opere, anche dal punto di vista della sicurezza". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri, in riferimento all’incidente della funivia sul lago Maggiore in cui sono morte 14 persone.

