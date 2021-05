Roma, 24 mag. (Labitalia) - La stagione balneare è alle porte e, insieme alla voglia di mare, c'è anche la necessità di rispettare le nuove norme ed evitare gli assembramenti. Gli stabilimenti balneari sottostanno a precise regole e devono tener conto in primis del distanziamento, determinando così una diminuzione dell'offerta a fronte di un aumento sicuro della domanda, dovuto anche alle mancate partenze per l'estero degli italiani. Per risolvere ansie e problemi logistici, ecco dunque Riva Booking, app in versione iOs e Android, ideata per facilitare le prenotazioni di lettini e ombrelloni, ma anche degli altri servizi offerti dagli stabilimenti: tavolo al ristorante, parcheggio, sport acquatici, giornata in barca, ingresso piscina e qualsiasi altro servizio offerto dal beach club. Con quasi 500 beach club all’attivo in 11 regioni - Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana - e molti altri stabilimenti balneari in via di affiliazione, individuare il luogo ideale per le proprie vacanze estive e pianificare ogni singola giornata in tutta sicurezza non è mai stato così facile.

“Riva Booking - dice Yor Balini, Ceo di Riva Booking, che insieme a Diana Danza e Ottavio Di Paolo l’ha ideata - funziona come le prenotazioni delle poltrone quando si vuole andare al cinema, o come i servizi di booking negli hotel: un metodo semplice e funzionale che, infatti, sta riscuotendo successo tra molti beach club. Da aprile a oggi, sono decine gli stabilimenti che ogni settimana entrano nel nostro network”. Il funzionamento è molto semplice anche per l’utente: basta selezionare la località scelta per la propria vacanza, indicare tra le strutture presenti sull’app quella preferita, selezionare i servizi - lettino, ombrellone, sdraio, food, ecc - e procedere con il pagamento (sul quale Riva Booking applica una piccola commissione). In questo modo, con pochi tap, ognuno può pianificare la propria giornata al mare in totale relax, senza lo stress di svegliarsi presto per garantirsi un posto in spiaggia, cercare parcheggio o, banalmente, fare la fila per compilare le schede con i propri dati personali che, in epoca Covid, è obbligatorio fornire.

Gli operatori del settore affiliati, dal canto loro, hanno a disposizione con questo sistema uno strumento semplice ed efficace per la gestione delle presenze, riducendo drasticamente le code e le attese all’ingresso. Non solo: in questo modo Riva Booking solleva gli stabilimenti dall’onere di conservare i documenti cartacei con i dati personali degli ospiti. “Questa app - sottolinea Yor Balini - non è solo una modalità semplice e funzionale per prenotare i servizi offerti dai beach club, ma anche un modo per promuovere e godere al meglio delle più belle location del nostro Paese, con soluzioni 'beach tailor made' che modernizzano e rendono pronte per la 'new normality' le coste marine più ambite d’Europa”.