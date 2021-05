Roma, 25 mag. (Labitalia) - In base alle indicazioni del governo, riapre il 17 giugno Zoomarine, il più grande parco marino italiano, con piscine, attrazioni meccaniche e acquatiche, dimostrazioni con gli animali, lo show dei tuffatori, scivoli acquatici e 6 piscine dedicate ad un pubblico di tutte le età . Nel corso della stagione estiva la sicurezza sanitaria rimarrà una priorità per il parco: distanziamento, mascherine, sanificazione, gel, responsabilità , contingentamento degli ingressi, misurazione della temperatura all’ingresso e la raccomandazione di prenotare online tutti i servizi saranno le parole d’ordine per l’estate 2021.

Nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione estiva. Tra le novità di quest’anno il lettino incluso (fino ad esaurimento disponibilità ) nel biglietto di ingresso al Parco. Il 17 e il 18 giugno si riapre con un omaggio di Zoomarine ai bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età : per loro (accompagnati da un adulto pagante) l’ingresso al parco sarà gratuito, acquistando i ticket su www.zoomarine.it.

A grande richiesta torna quest’anno lo spettacolo adrenalinico e mozzafiato dei tuffatori, pronti ad emozionare il pubblico con evoluzioni acrobatiche da veri campioni. Creatività e innovazione sono alla base di altre novità a Zoomarine: pensata per i più piccoli, arriva Zooscuola guida, un percorso all’aperto che unisce divertimento ed educazione. Il Museo del selfie, il primo in Italia, sarà un vero e proprio museo interattivo che si estende su una superficie di 400mq, composto da 25 postazioni dove il pubblico potrà apprendere storia e cultura del selfie e divertirsi a scattare foto curiose senza limiti. Per un’esperienza divertente e stimolante riapre il cinema che si trasforma in una strabiliante roller coaster 4d.

Tra le eccellenze del parco ci sono i 400 animali ospitati nel giardino zoologico da ammirare insieme alle rinnovate dimostrazioni educative di delfini (considerata la più bella al mondo), foche, leoni marini, pappagalli e animali da compagnia. Quest’anno due nuove specie sono state accolte nella famiglia Zoomarine: il giardino dei lemuri e gli scoiattoli volanti. Ma le novità non sono ancora finite: dal 19 giugno Zoomarine metterà a disposizione la possibilità di trascorrere una piacevole serata al parco acquistando un biglietto che prevede animazione, uno speciale show dei tuffatori, attrazioni, pizza e cinema all’aperto per i bambini.

Tra gli eventi in programma per la stagione c’è spazio anche per la solidarietà con le iniziative sociali dedicate alle Associazioni a tutela della diversità , in collaborazione con 'L'arte nel cuore onlus' con madrina d’eccezione Claudia Gerini. In arrivo poi il torneo di Skymano con madrina Annalisa Minetti, un’attività focalizzata sullo sport e la salute. Il parco ha poi attivato una sinergia con la pro loco, le associazioni e gli operatori turistici del territorio per valorizzare il Lazio, con l’obiettivo di incrementare la rete turistica locale.

Nella nuova stagione in arrivo anche influencer e youtuber, gli idoli dei giovanissimi. Zoomarine ospiterà Carolina Benvenga, artista e conduttrice della tv dei bambini, con oltre 400 mila iscritti sul suo canale Youtube, idolo dei più piccoli per la sua allegria e positività legata a messaggi educativi. I teenagers avranno invece l’opportunità di prenotare per conoscere il gamer più seguito d’Italia, CiccioGamer89 e la sua squadra, e fare parte di una partita live piena di sorprese e tantissimo divertimento. Con più di 3 milioni di iscritti sul suo canale Youtube CiccioGamer89 è la stella di Fortnite e altri games. Zoomarine ospiterà Adrian Stoica, 3 volte campione del mondo e 27 volte campione europeo di disc dog, che regalerà al pubblico una dimostrazione all’aperto educativa e sportiva con i suoi cani.

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine è stata 15 anni fa la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico.

Zoomarine ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali che ne attestano gli elevati standard di conservazione e salvaguardia del benessere animale (tra i tanti un autorevole primato, unico parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la certificazione della 'American humane') ed è membro certificato delle più importanti associazioni mondiali del settore, l’Ammpa (Alliance of marine mammal parks e aquariums), l’Eaam (European association for aquatic mammals) e l’Eaza (European association of zoos and aquaria). Ha ottenuto riconoscimenti importanti da TripAdvisor, Parksmania, Le fonti award.

Sviluppa il proprio impegno a favore della ricerca e della salvaguardia dell’ecosistema marino grazie ad una proficua collaborazione con 15 Università italiane e straniere attive in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale. In Italia il gruppo The dolphin company gestisce 3 parchi: Zoomarine a Torvaianica, Aquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Conselice (Ravenna).