Padova, 28 mag. (Labitalia) - "Aiutare gli imprenditori italiani in un momento molto complesso, accompagnandoli verso una transizione digitale strutturata ed efficace, resa sempre più necessaria dalla pandemia: è questo l'obiettivo che mi ha convinto a convocare in Italia Jordan Belfort, il vero lupo di Wall Street immortalato da Martin Scorsese nell’omonima pellicola". A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Giuliano De Danieli, esperto di digital marketing e vendite e fondatore di Prima posizione, agenzia specializzata nella creazione di servizi a 360 gradi per aziende che vogliono acquisire contatti, posizionarsi e vendere online e offline.

Jordan Belfort, interpretato nel film da Oscar da Leonardo DiCaprio, veste oggi i panni del consulente e conferenziere per multinazionali come Ibm e Virgin e sarà fisicamente a Padova, sabato 5 giugno, nella cornice di un corso organizzato dalla Sales mastery university.

"Jordan Belfort - precisa l’organizzatore Giuliano De Danieli - non verrà nel nostro evento a presentare una lezione preconfezionata ma si metterà a disposizione dei partecipanti, rispondendo a tutte le loro domande. Gli imprenditori presenti, infatti, potranno esporre a Belfort in persona le problematiche specifiche della propria azienda, ricevendo in cambio dritte e consigli su misura. L’obiettivo è quello di fornire ai corsisti un approccio tipicamente americano alla vendita, in aggiunta all’impostazione europea che daremo noi. In una fase ancora ricca di timori sull'andamento della pandemia, organizzare un evento in presenza, nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid, ci è sembrato anche un bel segnale di fiducia".