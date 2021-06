"L'ultimo corso organizzato dal Consorzio per diventare casari - ha ricordato - ha registrato il sold out. Il 93% delle precedenti edizioni ha trovato un lavoro nella filiera".

Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Nella produzione della mozzarella di bufala campana, c'è un alto tasso di occupazione e c'è molta richiesta da parte delle aziende". Lo ha detto in un videomessaggio Gregorio De Felice, direttore del Centro studi economici Intesa-San Paolo, in occasione del convegno 'I 40 anni del Consorzio di tutela-storia e futuro della mozzarella di bufala campana dop'.

