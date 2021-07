Roma, 6 lug. (Labitalia) - Si chiama 'Hybrid' il nuovo progetto di Money360.it spa dedicato alla creazione della futura classe dei professionisti del credito. Money360, controllata da Gruppo MutuiOnline spa, è una società specializzata nella mediazione multimarca di mutui e di assicurazioni collegate ai finanziamenti che opera grazie ad una capillare rete di agenti altamente qualificati. Hybrid rappresenta un’importante novità nel settore: ha coinvolto 6 talentuosi giovani neolaureati con una reale passione per il mondo finanziario. I ragazzi, dopo un primo iter teorico hanno conseguito l’esame finale, propedeutico all’iscrizione all’Oam (Organismo degli agenti e mediatori), con l’intento di proseguire nell’attività in maniera stabile e continuativa. Dopo il successo della prima fase del progetto partito da Milano poche settimane fa, la seconda sarà da settembre a Cagliari, per proseguire successivamente in tutti i capoluoghi di regione.

Il progetto deve il suo nome alla natura 'ibrida' delle nuove figure professionali, le quali avranno il compito di gestire clienti provenienti da diversi canali web, e seguire fisicamente (col supporto degli agenti già presenti sul territorio) o a distanza il cliente per tutto l’iter della pratica di mutuo. Come un motore di nuova generazione, il nome Hybrid indica proprio la possibilità di gestire la pratica di mutuo di persona o tramite sistemi di comunicazione a distanza (telefono, mail, web): la scelta sarà del cliente che in ogni caso verrà assistito passo per passo, dal preventivo alla erogazione del mutuo.

"Siamo molto orgogliosi - dichiara Andrea Pennato, amministratore delegato di Money360 - di questa iniziativa dedicata alle nuove generazioni, perché puntiamo fortemente nell’entusiasmo dei giovani, nel valore della formazione e nell’innovazione. Questo progetto è una novità assoluta sul mercato che unisce l’esperienza del gruppo Mol su internet, il know-how accumulato in oltre 20 anni sul mercato dei mutui, la professionalità della nostra rete sul territorio e del nostro team. Al cliente promettiamo che sarà seguito (nel tempo), consigliato (al meglio) e assistito (in tutto)".