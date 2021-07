Roma, 14 lug. (Labitalia) - "Il green pass, quando si entra in un bar anche solo per un caffè, bisognerebbe mostrarlo, in formato digitale o cartaceo, appurare con un lettore Qr Code che non si tratti di un falso ed esibire il proprio documento d'identità . Una modalità molto complessa per una consumazione di pochi minuti". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Alessandro Circiello, portavoce Federcuochi nazionale e presidente Federcuochi Lazio.

"Un problema - avverte - che si pone anche per i ristoranti. In Italia, però, il 90% dei ristoranti è costituito da trattorie che non possono certo permettersi di mettere una hostess per procedere alla verifica del green pass".

"C'è la crisi e i problemi economici - sottolinea Circiello - non sono affatto superati, non tutti possono assumere una nuova figura professionale nella propria struttura. Inoltre, tutte le attività commerciali dovrebbero essere tenute al green pass e non solo ristoranti e alberghi".