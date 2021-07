Milano 20 lug. (Adnkronos) - “Competenza, passione, creatività , capacità di ascolto e sintesi, oltre a radici bene salde nel tessuto imprenditoriale dell’arredo e nella storia del design. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono il percorso professionale e associativo di Maria Porro che, grazie anche a una spiccata personalità , sono certo trasmetterà al Salone del Mobile l’energia necessaria per raggiungere traguardi ambiziosi”. Lo dichiara Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commentando l’elezione di Maria Porro alla guida del Salone del Mobile di Milano. Alla neo presidente Feltrin rivolge "i più sinceri auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Federazione che sarà al suo fianco in questa sfida così impegnativa e al tempo stesso stimolante".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli