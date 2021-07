Roma, 30 lug. (Adnkronos) - ''Non esistono idee magiche'' ma ''tante iniziative su voci di costo e di spesa, di organizzazione di uffici all'estero, di organizzazione dei processi amministrativi, che porterà a un risparmio, quando queste saranno completamente attuate. Noi abbiamo dato un'indicazione oggi, che è quella di 84 iniziative specifiche fino ad adesso che quando realizzate porteranno un risparmio di 100 milioni. Qui non si sta parlando di licenziamenti''. "C'è una rivisitazione in chiave di più semplicità ed efficienza della macchina operativa di Saipem''. Lo afferma l'amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel corso della conferenza stampa che segue la diffusione dei dati relativi al primo semestre del gruppo.