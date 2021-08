Roma, 6 ago. (Labitalia) - Tra green pass e corsi di formazione non si ferma il lavoro di Alchimista, l'azienda leader nell'organizzazione di eventi aziendali e privati e ideatrice dell'academy per diventare barman professionisti. "Il settore - dice in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Roberto Radaelli, founder del concept di Alchimista- ha subito un forte contraccolpo per effetto del covid: gli eventi del 2019-2020 sono slittati al 2021; addirittura molti sono stati annullati e non solo per ragioni economiche legati alla crisi post pandemia. I matrimoni ad esempio vengono organizzati di anno in anno e non sempre si mantiene la decisione di rimanere insieme".

"Però - avverte - il green pass è una delle soluzioni ai problemi che si sono creati con la pandemia soprattutto per il nostro settore che è uno dei più colpiti. Del resto c'è molto contatto fisico, si partecipa a momenti conviviali. Tuttavia oltre al green pass è importante anche vaccinarsi".

"Il Covid - sottolinea - ha influito anche sul lavoro delle figure professionali legate alla ristorazione come il barman. La nostra Alchimista academy, dove formiamo la figura del bartender, ha avuto un rallentamento nel 2020. Molti hanno deciso di cambiare lavoro, non trovandolo vista la chiusura dei locali per il lockdown. Una situazione che oggi, con la riapertura del settore, vede un difficile reperimento di queste figure professionali".

Per Roberto Radaelli, la professionalità è un aspetto importante, infatti "chi studia con noi - ribadisce - ha la possibilità di lavorare non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Personalmente vengo dal mondo dell'accoglienza e del turismo e dopo dieci anni ho capito che senza professionalità e senza formazione i locali chiudono e gli stessi eventi ne risentono, con inevitabili ricadute sul locale, perché non è pronto ad accogliere nel giusto modo sia il cliente che l'ospite. L'accademia si focalizza principalmente sulla formazione del barman, per poi allargarsi al mondo della caffetteria e del vino, arrivando all'accoglienza che è uno dei punti chiave del settore".

"L'Alchimista academy - ricorda - ha due sedi a Roma , una in via Giovanni Verga 46 e una in Via Luigi Fincati 2 Roma. I corsi sono molteplici e spaziano da quelli amatoriali della durata di circa un giorno a quelli strutturati e formativi per la professione di barman e barlady della durata di più mesi, per la precisione di 36 ore, suddivise in teoria e pratica".

"Tra i nostri nuovi servizi - precisa - proponiamo anche quello del catering continuativo, ovvero servizio mensa per aziende. E' un servizio che garantiamo non solo alle aziende, ma anche alle scuole e cliniche private. All'interno delle loro strutture, ma anche fuori come nel caso delle produzioni cinematografiche portiamo il ristoro allo staff".