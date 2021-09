Roma, 1 set. (Labitalia) - Prende il via una nuova edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana, che giunge quest’anno alla sua VI edizione. DigithON 2021 entra nel vivo con la call for ideas per gli inventors, dall'1 al 30 settembre, per intercettare nuovi progetti da mettere in contatto con investitori privati e istituzionali, italiani e internazionali, nel corso della competition che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre alle Vecchie Segherie di Bisceglie.

Dopo l’esperienza vincente della passata stagione, vissuta in piena pandemia e per la prima volta completamente on line, che ha permesso di raggiungere con capillarità numerosissime startup e imprese di grande valore, DigithON 2021 fa un nuovo passo in avanti.

Tante saranno le novità per consentire di ritrovarsi in presenza con modalità che andranno definite secondo le normative sanitarie vigenti, senza rinunciare alla possibilità di mettere in rete, attraverso la piattaforma DigithON chiunque vorrà partecipare da remoto. Quella di quest’anno si preannuncia un’edizione ancora più attesa nel segno della tanto auspicata ripartenza, in sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19. Tra le grandi novità di DigithON 2021 ci saranno inoltre i coding bootcamp: appuntamenti che, nel corso della maratona, saranno dedicati alla formazione, promozione e sviluppo della cultura digitale.

Per partecipare a DigithON 2021 basta registrarsi sul portale digithon.it, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e, contemporaneamente, generare un punto di contatto con investitori, incubatori e acceleratori. Obbiettivo primario della manifestazione, infatti, è quello di essere un trampolino di lancio per progetti originali dedicati alle principali tematiche al centro della rivoluzione digitale e avvicinare la comunità finanziaria a quella delle startup: un’opportunità per trasformare le idee d’impresa più innovative nel settore della Digital Economy in realizzazioni concrete.

La registrazione è completamente gratuita e ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione al pitch video, slides e metriche di valutazione più tecniche quali stato dell’idea, numero di dipendenti e fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte.

Le 100 startup selezionate per la competizione presenteranno i propri progetti sia in presenza che attraverso la piattaforma online ai rappresentanti del Comitato Scientifico, i quali potranno seguire i pitch presso le Vecchie Segherie di Bisceglie dove avrà luogo il coordinamento operativo della maratona, o in streaming da remoto.