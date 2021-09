Milano, 14 set. (Labitalia) - Subito, piattaforma numero 1 in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, lancia TuttoSubito, il nuovo servizio che permette di vendere e comprare totalmente online, a distanza e in sicurezza, con pagamenti e spedizioni integrate in piattaforma. Un nuovo servizio che nasce per rispondere all’esigenza degli utenti, emersa prepotentemente in questo ultimo anno e mezzo, di accorciare le distanze e gestire l’intera compravendita con un processo totalmente digitale, integrato e sicuro.

La pandemia ha portato una forte spinta verso la digitalizzazione dei servizi, apprezzata per la possibilità di fare tutto tramite smartphone, comodamente da remoto, ovunque. Comprare e vendere senza muoversi da casa è diventato di fatto indispensabile per un lungo periodo e gli italiani ne hanno apprezzato i benefici tanto da farla diventare un’abitudine che è destinata a resistere anche in futuro. Basti pensare che il 44% degli italiani che ha fatto Second Hand nel 2020 ha scelto l’online proprio per la possibilità di gestire da casa l’intero processo di acquisto.

"Con il 54% degli italiani - commenta Giuseppe Pasceri, ceo di Subito - che ha dichiarato di avere comprato o venduto usato nel 2020, la second hand è un comportamento diffuso e a tutti gli effetti una modalità di acquisto praticata da un italiano su due. E’ quindi fondamentale per l’azienda leader in questo campo in Italia rispondere ai cambiamenti delle persone e delle loro esigenze. Il nuovo servizio TuttoSubito nasce proprio per accorciare le distanze in tutta sicurezza, applicando a questa forma di economia circolare e sostenibile il nostro expertise digitale, per una compravendita ancora più semplice, veloce e sicura, grazie alla gestione integrata in piattaforma”.

Sicurezza non solo garantita dall’integrazione di pagamenti e spedizioni in piattaforma, ma anche dall’ingaggio della community che già oggi conta 13 milioni di utenti mensili, e che nel 2020 ha generato 26 milioni di compravendite. Gli utenti infatti possono, una volta conclusa la compravendita, raccontare la loro esperienza e metterla a disposizione degli altri, valutando l’utente con cui hanno scambiato e lasciando una recensione utile agli altri. “Oltre a lavorare sulla sicurezza della piattaforma grazie al servizio di transazione integrato, vogliamo coinvolgere i nostri utenti affinché siano essi stessi a raccontare la loro esperienza di acquisto, per creare un clima di fiducia nella nostra grande community, che conta quasi 2,8 milioni di utenti ogni giorno”, chiude Giuseppe Pasceri.

Come funziona TuttoSubito? A distanza e in sicurezza. Chat integrata in app: venditore e compratore possono accordarsi sul prezzo, scambiare informazioni e gestire la spedizione direttamente dalla chat integrata nell’app di Subito e accessibile dall’annuncio tramite il bottone 'Acquista', senza condividere dati personali sensibili come numero di telefono o dettagli relativi al conto corrente.

Pagamento integrato: una volta stabilito il prezzo, il compratore paga attraverso TuttoSubito. Subito si fa quindi garante del pagamento nei confronti del venditore, conservando il denaro fino a spedizione ricevuta dall’acquirente. Grazie alla Protezione Acquisti si tutela così sia chi vende, che sa già prima di spedire che i suoi soldi sono stati ricevuti dall’azienda, sia chi compra, perché sa che il pagamento verrà sbloccato solo dopo che avrà effettivamente ricevuto l’articolo.

Spedizione integrata: la distanza non è più un problema. Ovunque sia l’oggetto, l’utente non deve preoccuparsi di nulla. Grazie alla partnership con aziende leader nelle spedizioni, come Poste Italiane, ovunque in Italia è possibile prenotare il ritiro del pacco a domicilio -o recarsi in un punto di ritiro convenzionato, se lo si preferisce - e ricevere la consegna comodamente a casa propria.

Protezione acquisti: grazie alla Protezione Acquisti è tutelato sia chi compra sia chi vende. Il servizio è gratuito per chi vende, mentre per chi compra il costo è del 4% del valore dell’oggetto, in linea con i costi di mercato di questo tipo di sevizio, con un tetto massimo di 20 euro.

Valutazione e recensione: nell’ottica di coinvolgere gli utenti nella creazione di una community affidabile, su Subito è possibile personalizzare il proprio profilo con informazioni aggiuntive, valutare compratore e venditore con cui si è interagito e lasciare una recensione a commento, utile a premiare gli utenti affidabili.

TuttoSubito non sostituisce il modello di fruizione precedente, ovvero lo scambio a mano, ma lo affianca, ampliando le possibilità di compravendita.

TuttoSubito è attualmente disponibile in tutta la categoria Market di Subito (elettronica, strumenti musicali, musica e film, libri e riviste, giardino e fai da te, collezionismo, sport e hobby, tutto per bambini, abbigliamento e accessori, arredamento, biciclette…) e accessori auto e moto.

Per raccontare il nuovo servizio, che viene proposto a compratore e venditore durante l’esperienza di acquisto, Subito ha realizzato una pagina ad hoc che spiega tutto in pochi semplici passi, rimandando ad ulteriori contenuti per approfondire ogni aspetto specifico: https://info.subito.it/tuttosubito/#tuttosubito