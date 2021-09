Riferendosi poi alla violenza sulle donne, tema del congresso Federpol, Rossella Spada ha ricordato che "anche nell'avviso 1 del 2021 abbiamo riproposto una premialità che ha destinato 150 milioni di euro per l'inclusione lavorativa delle donne nel sistema produttivo".

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Il fondo Formazienda è a disposizione di Federpol per la formazione". A dirlo Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

