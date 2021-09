"Ci siamo rimboccati le maniche - spiega - per riportare la sicurezza nel nostro Paese".

Milano, 17 set. (Adnkronos/Labitalia) - "Credo fermamente in un concetto di sicurezza olistica nella nostra società . Ci rendiamo conto soprattutto con la modernità e con la richiesta di sicurezza sempre più pressante che c'è bisogno di un approccio asimmetrico e multidisciplinare, anche se si potrebbe rischiare la confusione". Giuseppe Petronzi, questore di Milano intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol in corso al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli