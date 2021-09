"Abbiamo trovati i soldi - ha detto - c'è già un decreto pronto per un tesserino per la categoria; adoriamo il nostro che è un grande Paese nonostante la burocrazia. All'interno della sicurezza privata il mondo investigativo trova attenzione".

"C'è un impegno da parte del governo - ha ricordato - affinché si torni alla normalità e l'occasione di oggi è anche per riconoscere a Federpol e al mondo della vigilanza privata il lavoro e l'impegno dimostrati".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli