Roma, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “L’avvio di questo evento globale è un segnale positivo per tutto il sistema economico. Si tratta di un’iniezione di fiducia importante perché il segno che tutto sta ripartendo e senza alcun problema. Questa grande vetrina mondiale per le imprese del Veneto è una grande opportunità per rafforzare ancor di più l’export ed i percorsi di internazionalizzazione”. Lo ha affermato Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto e di VenicePromex, l’agenzia speciale del sistema camerale che si occupa di internazionalizzazione, che ieri ha seguito in diretta la cerimonia di apertura dell’Expo 2021 che si è tenuta a Dubai.

“Nei giorni scorsi abbiamo visto come l’export del Veneto abbia raggiunto performance importanti dimostrando ancora una volta che siamo la locomotiva del Nord-Est. E in questo senso l’Expo di Dubai può essere una grande occasione per mettere in mostra l’eccellenza e l’innovazione del nostro sistema economico", ha detto.

"Per queste ragioni VenicePromex, con le altre istituzioni presenti sul territorio, sta lavorando per individuare e costruire progetti e iniziative concrete in grado di sfruttare la forza di questo evento globale. Con VenicePromex vogliamo essere a fianco delle imprese nel percorso di internazionalizzazione ed in questo percorso l’Expo è una tappa fondamentale”, ha concluso.