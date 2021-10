"Già con il nostro percorso ‘Bologna: incubatore di possibilità ’ abbiamo delineato quelli che riteniamo essere i punti focali per il nuovo governo della città . Bologna ha il dovere e la responsabilità di marcare il proprio ruolo di capoluogo di regione a beneficio di tutta la regione Emilia-Romagna", conclude Caiumi.

Bologna, 5 ott. (Labitalia) - “Con un risultato elettorale che ci ha restituito immediatamente, senza passare per il ballottaggio, il nuovo sindaco di Bologna Matteo Lepore, a cui vanno i nostri migliori auguri, abbiamo guadagnato due settimane rispetto ad altri territori. La comunità delle nostre imprese è pronta a confrontarsi e mettersi sin da subito al lavoro, in maniera costruttiva e con la massima collaborazione, insieme al nuovo sindaco". Così il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli