"Al sindaco Manfredi offriamo la massima disponibilità a confrontarci e siamo certi che troveremo in lui un interlocutore attento”, ha concluso.

Roma, 5 ott. (Labitalia) - “Le mie congratulazioni al professore Gaetano Manfredi per la sua netta affermazione elettorale. Ho già avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo prima nelle vesti di Rettore dell’Università Federico II di Napoli e poi in quelle di ministro dell’Università . Sono convinto che, grazie alle sue qualità e alla sua professionalità , darà un contributo importante alla città di Napoli, che ha bisogno di un sindaco forte e pronto a imprimere una svolta”. A dichiararlo, ad Adnkronos/Labitalia, è il presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino.

