(Roma, 8 ottobre 2021) - 7 aziende su 10 hanno difficoltà nell’assumere nuovo personale a causa del talent shortage. Individua riduce al minimo i tempi di assunzione, creando l’intreccio perfetto tra i desideri del candidato e quelli dell’azienda.

Roma, 8 ottobre 2021 - L’Istat prevede che in Italia ci sarà una crescita sostenuta del Pil (+4,7% nel 2021 e +4,4% nel 2022) a cui si accompagnerà un’evoluzione dell’occupazione. Le imprese, però, stanno affrontando un talent shortage, cioè una difficoltà nell’individuazione di talenti, sempre più forte. Zeta Service, realtà specializzata in paghe, amministrazione del personale, consulenza del lavoro, consulenza HR, ha creato Individua una nuova divisione che, completando l’offerta dell’azienda, si occuperà di talent acquisition, con lo scopo di incrociare i destini di persone e aziende, per realizzare progetti di felicità , supportando la people strategy e la crescita delle organizzazioni.

Da oltre 10 anni nella top 10 delle migliori aziende in Italia del Great Place To Work Institute®, e da 3 anche in quella europea, l’azienda guidata da Silvia Bolzoni e i figli Debora e Ivan Moretti mette a disposizione un metodo scientifico, creativo e umano per la ricerca dei talenti. Il metodo INDIVIDUA, infatti, è stato studiato per ridurre al minimo i tempi di assunzione e creare l’intreccio perfetto tra i desideri della persona e quelli dell’azienda. Con coerenza etica e metodologica, la nuova business unit aiuta le imprese a far fiorire il loro potenziale, basandosi su metodologie come la Behavioral Event Interview (BEI), l’analisi Person-Organization Fit e lo studio delle più attuali dimensioni dell’intelligenza emotiva. Prevede differenti approcci, dalla gamification allo studio dei comportamenti e delle motivazioni, con accreditamento Insights TTi e accreditamento EQ TTI sul quoziente emotivo.

Ogni progetto di ricerca di Individua è diverso perché costruito sulla base dell’identità dell’azienda cliente e la strategia operativa di ricerca evolve durante il processo, grazie a un continuo scambio di informazioni. Anche le prove di selezione sono sempre nuove, in base all’ecosistema aziendale e alle necessità dell’hiring manager. Individua è guidata dalla responsabilità di creare un progetto di felicità per il candidato e di successo organizzativo per l’azienda. «Crediamo che l’esperienza della ricerca – afferma Ivan Moretti Board Member di Zeta Service - debba essere in ogni caso un momento di apprendimento e miglioramento per tutti. Restiamo al fianco dell’azienda e del candidato anche dopo l’inserimento, nella fase di ingresso nel team e di ingresso nel ruolo».

Non solo, la business unit offre un supporto strategico e flessibile all’HR, dai servizi RPO, dedicando un proprio professionista al progetto che si occuperà di tutte le fasi (dall’analisi all’inserimento), agli assessment di selezione e sviluppo, fino all’Exit Interview, per dialogare con le persone che lasciano l’azienda, così da conoscere le loro motivazioni e trasformarle in azioni di miglioramento.

Un approccio innovativo che Zeta Service, molto attenta alle dinamiche del mondo del lavoro e delle persone, mette da sempre in atto all'interno della propria realtà , premiando il talento e promuovendo la ricerca della felicità aziendale. «In Zeta Service – conclude Ivan Moretti – lavoriamo ogni giorno per realizzare un'azienda dove le persone possano essere felici e serene, e questo passa anche attraverso la cura dell’ambiente attraverso i giusti inserimenti. Oggi siamo felici di poter aiutare le aziende a trovare i talenti e selezionarli con la stessa cura”

https://www.zetaservice.com