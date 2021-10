Roma, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Un ritorno a tassi di crescita e a un vero rimbalzo molto forte di settori come ristorazione e attività d'intrattenimento nel secondo trimestre 2021 ha fatto riprendere al settore dei servizi il proprio ruolo di guida dell'economia". Lo ha detto Emilio Rossi, direttore dell’osservatorio del terziario Manageritalia e senior advisor Oxford Economics, intervenendo all'evento on line 'Tra Covid, rimbalzo e Pnrr quale sviluppo per l'economia italiana?', e presentando i dati del rapporto trimestrale dell’osservatorio del terziario di Manageritalia realizzato da Oxford Economics

Secondo Rossi "di fronte a una previsione di crescita del 6% nel 2021 e per il 2022 superiore al 4%, con le campagne vaccinali che stanno avendo un effetto positivo, il rischio di stagnazione dell'economia secondo noi è trascurabile. Le previsioni per il 2022 e per il gli anni successivi sono positive", ha concluso.