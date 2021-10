"Il lavoro di domani è adesso" è il messaggio che vuole lanciare Formazienda continuando a sostenere la crescita delle persone e delle aziende per creare un sistema Paese più libero, più inclusivo e capace di realizzare al meglio i progetti di vita e di lavoro.

La formazione rientra tra le priorità di Regione Lombardia, rappresentata da Paolo Mora, direttore generale Formazione e Lavoro. Sono, infatti, 26,5 milioni di euro le risorse stanziate per la formazione da Regione Lombardia per gli anni 2020-2021, con un programma che vuole promuovere e favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali e al tempo stesso contribuire ad incrementare la competitività delle imprese.

Lo scopo di Formazienda è, quindi, inserirsi in questo contesto corale con una visione partecipativa e inclusiva, prendendo ispirazione dalle mete prioritarie e mettendo in atto una strategia di condivisione e integrazione delle priorità con quanto viene previsto e suggerito dai piani di rilancio dell’economia a livello regionale, nazionale e internazionale.

Ad aprire il convegno è stato Andrea Bignami, presidente del Fondo Formazienda, che ha voluto appunto sottolineare l’importanza cruciale di questo momento di ripartenza economica, produttiva e sociale del Paese che segue la forte crisi pandemica. La strategia da mettere in campo deve intercettare la volontà del governo, manifestata nella progettualità degli investimenti e delle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi e gli strumenti della programmazione europea e le linee di azione riconducibili ad Agenda 2030.

Milano, 20 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Nell’ambito della decima edizione di Expo Training svoltasi a Fiera Milano City, si è tenuto il convegno organizzato da Formazienda dal titolo 'Formazione continua nell’era post Covid: prassi virtuose e proposte d’integrazione delle policies pubbliche'. Un incontro che arriva in un momento cruciale per il settore della formazione con il mondo del lavoro che prova a ripartire dopo i rigidi lockdown dell’ultimo anno e mezzo. Ecco perché formare figure professionali preparate diventa ancora più importante.

Formazienda ad Expo Training, formazione cruciale per ripresa post-Covid Convegno a Fiera Milano City

