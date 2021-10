Roma, 25 ott. (Labitalia) - L’assemblea di Federproprietà (Federazione nazionale proprietà edilizia) ha eletto, durante l’assemblea generale tenutasi a Roma presso la Sala Convegni Cavour, il nuovo presidente nazionale.

A salire al vertice è l’avvocato Giovanni Bardanzellu che già ricopre, da luglio scorso, la carica di presidente di Arpe (Associazione romana proprietà edilizia) e che succede in entrambe le associazioni allo scomparso onorevole Massimo Anderson.

“Storicamente - commenta Giovanni Bardanzellu - le due realtà associative hanno sempre avuto un presidente unico, mai come in questo momento, in cui la casa e gli immobili sono al centro dell’attenzione del governo per quanto riguarda il bonus 110% e la revisione del catasto, serve avere una posizione univoca e ferma a tutela della proprietà immobiliare senza tuttavia avere preclusioni rispetto ad eventuali cambiamenti legislativi imposti dal mutare dei tempi. La mia presidenza sarà improntata al confronto continuo con le istituzioni nazionali e locali al fine di garantire al meglio la tutela dei nostri associati”.