Milano, 25 ott. (Labitalia) - "Alimentarsi correttamente significa curarsi e la battaglia dell'asterisco portata avanti da Federcuochi si inserisce benissimo in questo contesto". E' quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo nel talk sulla sicurezza alimentare organizzato dalla Federazione italiana cuochi in occasione di Host Milano. "Dobbiamo impegnarci - ha aggiunto Costa - a veicolare le corrette informazioni all'utente finale e i cuochi, che sono in prima linea in questo senso, hanno un ruolo fondamentale".

Sul tema è intervenuto anche il presidente Federcuochi Rocco Pozzulo, che ha voluto lanciare un appello alle istituzioni: "Chiediamo di togliere l'asterisco accanto ai surgelati dei menu ristorativi, poiché crea diffidenza o addirittura rifiuto da parte dei clienti. I prodotti surgelati sono assolutamente sicuri, mantengono tutte le proprietà nutrizionali e soprattutto concorrono in modo fondamentale ad evitare lo spreco alimentare".

Nel chiudere il suo intervento Costa ha voluto anche sottolineare l'emozione nel tornare a vedere una fiera in presenza. "Il grazie più grande lo dobbiamo dire non alle istituzioni ma agli oltre 44 milioni di concittadini che si sono vaccinati, che hanno ben compreso quanto vaccinarsi significa non solamente mettere al riparo la propria vita o quella degli altri ma significa dare la possibilità a un Paese di ripartire e di crescere".