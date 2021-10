"Questa nuova piattaforma dell'Istituto -ha ribadito Tridico- è solo l'inizio per la gestione degli ammortizzatori sociali integrati unici che probabilmente arriveranno nella riforma normativa a regime nel prossimo anno e che quindi ci troverà pronti ad accoglierli su questa nuova piattaforma", ha concluso.

Roma, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Il governo con il ministro Orlando sta preparando la riforma normativa sugli ammortizzatori sociali e troverà pronto l'Istituto e l'innovazione tecnologica dell'Inps. Noi pianifichiamo di estendere questa gestione della cassa integrazione Covid che presentiamo oggi anche alla cassa integrazione ordinaria e al Fis nelle nuove modalità da quando entreranno in vigore nei prossimi mesi. E quindi questa piattaforma costituirà un esempio". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, presentando la nuova piattaforma per la gestione degli ammortizzatori sociali a Palazzo Wedekind a Roma.

