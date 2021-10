(Adnkronos/Labitalia) - Mettere al centro le persone, a partire dalle donne, per valorizzare i loro talenti e favorire il loro pieno inserimento nella società con un ruolo di primo piano, nella libera professione e imprenditorialità . � questo l'obiettivo alla base dell'iniziativa che vede Qvc Italia, piattaforma multimediale che ha creato un'esperienza di shopping unica, supportare Piano C, realtà che si occupa di riprogettazione professionale, formazione ed empowerment femminile.

Il progetto, che si colloca nell'ambito della campagna natalizia in programma su Qvc Italia dal 23 ottobre al 19 dicembre 'Regala un sorriso a Natale', darà agli utenti la possibilità di contribuire concretamente a un'iniziativa virtuosa. Per farlo basterà infatti acquistare sulle diverse piattaforme Qvc Italia (TV canale 32 ddt e 475 Sky, sul sito www.qvc.it, e canali social FB e IG) una collana del brand Diamonique®, brand proprietario ed esclusivo di Qvc, che sarà presentata in diretta TV il prossimo 8 dicembre in occasione del 'Diamonique® Day'. Un gioiello esclusivo con soli 400 esemplari in vendita al prezzo di 49,90 euro.

Un accessorio simbolico, che racchiude un significato profondo: tutti noi possiamo rendere il mondo un po' più bello con la nostra luce, soprattutto se diamo un po' di questa luce agli altri e ci sosteniamo a vicenda. Indossando la collana Diamonique® le donne portano con sé un piccolo talismano che racchiude i sogni più ambiziosi e gli obiettivi vicini al proprio cuore. Donata a una persona speciale può diventare un prezioso augurio di felicità . La collana è realizzata in argento 925 con 3 pendenti arricchiti da 'Diamonique®', disponibili in 3 placcature: rodio, oro giallo o oro rosa, ad esaltare un design di pregio rifinito in ogni dettaglio. Diamonique® è una pietra sintetica che, grazie al livello di purezza e al taglio identico a quello della gemma naturale, è tra i migliori simulanti del diamante.

Il ricavato della vendita andrà a finanziare Piano C Factory, un percorso di riprogettazione professionale di 3 mesi tenuto da Piano C e rivolto a 12 donne che potranno prendervi parte gratuitamente per ridefinire in maniera efficace il loro cammino lavorativo con un metodo che valorizza le loro aspirazioni, esigenze e abilità specifiche. Le partecipanti saranno individuate con una rigorosa selezione che inizierà il 26 ottobre con una call a livello nazionale e valuterà non solo le esperienze lavorative pregresse, ma anche la motivazione e la propensione al cambiamento, al collaborare in team e al mettersi in gioco con progetti indipendenti di auto-imprenditorialità . Così sarà selezionato un primo gruppo di 40 persone che potranno già accedere a due webinar formativi: 'il muro degli stereotipi di genere' e 'il talento come valore potenziale'. Ci si potrà candidare fino al 3 dicembre sul sito di Piano C.

A seguito dei webinar si terranno le sezioni di assessment: colloqui e prove di gruppo per individuare i 12 profili finali più̀ adeguati alla partecipazione al percorso secondo criteri di motivazione, capacità di lavorare in gruppo, disponibilità ̀ al cambiamento, self-job agency. Le prove di assessment e gli speech saranno costruiti in modo da trasmettere a tutte le partecipanti dei contenuti utili anche per chi non sarà selezionata per favorire la consapevolezza di sé e la messa in azione delle risorse.

Un nuovo tassello dell'impegno costante di Qvc nel promuovere uno shopping più sostenibile e nel supportare cause che, insieme alla sostenibilità ambientale e a metodi di produzione rispettosi delle persone e del pianeta, vedono in primo piano l'empowerment delle donne. Un approccio a 360 gradi che negli anni si è articolato in attività che vanno da programmi di sostegno professionale e di promozione dell'imprenditorialità femminile fino alla sensibilizzazione sulla parità di genere contro ogni discriminazione e alla tutela della salute. Sempre al fianco di importanti realtà che operano in tali settori per creare sinergie profonde ed efficaci.

"Questa collaborazione con Piano C si inserisce perfettamente nel significato della campagna 'Regala un sorriso a Natale -spiega Paolo Penati, ceo di Qvc Italia- che per noi vuol dire non solo dare gioia ai propri cari donando prodotti d'eccellenza per le feste, ma contribuire allo sviluppo della propria comunità . Ancora una volta vogliamo portare avanti l'idea di uno shopping diverso, che sia anche lo strumento per promuovere il progresso sociale. Con al centro sempre le persone, in questo caso le donne, che potranno trovare una strada professionale soddisfacente e in linea con le loro aspirazioni".

"Piano C da sempre crede che la strada per il cambiamento sia fatta di incontri e di alleanze -sottolinea Sofia Borri, presidente di Piano C- la disoccupazione femminile è un'urgenza nazionale; si tratta di un bacino di capitale umano disperso che costituisce una perdita per le donne, per le famiglie e per l'intera società . Per questo ci prendiamo cura delle competenze, del talento e dei desideri di queste donne. Collaborare in questo momento storico con un brand come Qvc, da sempre vicino ai bisogni e alle aspirazioni delle donne, è per noi un importante segnale e un esempio di quelle alleanze virtuose che pongono le basi per un cambiamento reale".