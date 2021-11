Milano, 3 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Rispetto all'irruenza dell'innovazione digitale nessun quadro normativo potrà essere adeguato, perché le cose cambiano ad una velocità così alta che sarebbe un'utopia pensare di stare al passo". A dirlo Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'intergruppo Innovazione e dell'intergruppo della Sussidiarietà , intervenendo al #FestivalFuturo 2021, l'appuntamento di Altroconsumo volto a indagare sui cambiamenti in atto nella nostra società attraverso momenti di discussione e confronto con esperti, professionisti e rappresentanti di diversi settori.

