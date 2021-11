Roma, 3 nov. (Labitalia) - 'Sì, lo voglio'. Sì, si torna a sognare. Sì, si torna a celebrare l’amore, programmando nozze su misura e indimenticabili. Come? Parole d’ordine per gli sposi 2022 sono stupore e divertimento, perché dall’abito all’allestimento c’è davvero voglia di sorprendere, festeggiando nel massimo della convivialità e della spensieratezza il giorno più bello, rendendolo un ricordo prezioso e indelebile nella vita di ogni partecipante. Per scoprire tendenze e novità del wedding, dall’11 al 14 novembre l’appuntamento è a Palazzo dei Congressi con RomaSposa 2021, il Salone internazionale della sposa che torna finalmente in presenza con le migliori proposte dei professionisti del settore.

Nei quattro giorni di manifestazione, protagonisti delle sfilate sono gli atelier nazionali e internazionali che propongono i nuovi modelli bridal - con più di 1000 abiti in passerella - per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia. E ancora le soluzioni più diverse di location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze, proposte dalle oltre 300 aziende espositrici presenti in fiera per l’edizione 2021. L’evento dedicato ai futuri sposi è da oltre 30 anni un appuntamento amato (oltre 45mila i visitatori l’anno) e atteso in cui ricevere i consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look di futuri sposi e invitati. Presente anche quest’anno lo spazio esclusivo della Wed Academy, con in programma presentazioni di creazioni innovative, per un matrimonio unico e ricercato.

Non passano mai di moda i modelli principeschi ma tornano gli abiti scivolati, con gonne non troppo ampie, e si prediligono tessuti leggerissimi, pregiati e di tendenza come il tulle, lo chiffon, le sete pure certificate e 100% naturali, i crêpe, nonché l’intramontabile pizzo. Particolarmente morbido e piacevole al tatto anche il nuovo satin velvet. Scolli omerali, a cuore o canottiera, ridisegnano la sinuosa femminilità di una sposa dall'immortale eleganza, mentre le maniche diventano l’accessorio per creare originalità : a palloncino, a sbuffo, cascanti o con drappi, sono l'elemento centrale che esalta la raffinata arte sartoriale. Il corpetto è lavorato, quasi un corsetto rubato alla lingerie, che dà spazio a plissettature, cristalli, applicazione di piume che adornano con ricchezza e ricercatezza la parte superiore dell’abito, mentre la gonna si libera dell’eccesso di pizzo e torna semplice e pulita. Romantici o audaci, nella moda sposa spuntano poi fiocchi qua e là , diventando un elemento di congiunzione o di decorazione che cattura l’attenzione, esaltando la sinuosità femminile.

Gli abiti sono componibili e c’è la possibilità di abbinare e trasformare a proprio piacimento il modello con corpini, body ricamati o di pizzo, gonne, giacche, code staccabili. Voglia di divertimento e tornano subito alla mente i roaring twenties, con una forte tendenza vintage che richiama agli anni ‘20, con abiti dall’orlo che mostra le caviglie, vita lunga e dettagli preziosi: nel dettaglio ricami di cristalli, perle e paillettes che creano giochi di luce ma anche piume e frange di perline che accompagnano l'andamento della sposa.

Per tutte le donne che hanno deciso di abbracciare un lifestyle più eco-friendly sono pensati gli abiti realizzati con tessuti naturali ed ecocompatibili: tutti naturali perché realizzati con fibre esistenti in natura, di origine animale o vegetale, in più la lavorazione meccanica per ricavare i filati non subisce alcun procedimento chimico che ne possa modificare la struttura. Per uno stile davvero green, gli abiti sono riutilizzabili anche dopo le nozze, grazie alla tipologia dei modelli proposti. Lo sposo 2022 ama gli abiti classici ma con un tocco di originalità , il colore più richiesto è sicuramente il blue anche se il nero inizia a entrare sempre più in scena. Con un forte richiamo ai classici del passato, sì a tight e frac ma in versione rivisitata, più moderna, nei colori, nei tessuti e nell’abbinamento degli accessori.

Il tight, più corto rispetto alla tradizione english, è lungo fino a meta coscia e realizzato in un tessuto di lana effetto chantung ecosostenibile, nel colore blu beaucoup, presentato con un rever più largo in seta ton su ton, e il pantalone, anziché essere rigato a contrasto come nel suo standard, è dello stesso colore della giacca, mentre il panciotto è rigorosamente doppio petto (più accattivante per un pubblico più giovane) e realizzato in un tessuto di lana pettinata color crema, in alternativa al solito grigio. La cravatta in raso di seta unita bluette dello stesso colore del rever e la camicia in piquet bianco, con collo classico, completano il tutto. Anche il frac è più corto e realizzato nello stesso tessuto del tight, stravolto dallo standard nero e bianco e presentato in un colore meno austero, mantenendo il suo fascino rigoroso, associato a un gilet color perla anziché bianco.

Per le nuove spose, il consiglio degli esperti è per la scelta di raccolti morbidi, con fiori veri e onde che incorniciano e danno dolcezza al viso. Le mani, protagoniste nel giorno del sì (con fedi nuziali che le tendenze vogliono lucide, satinate e con planisferi), devono essere naturali e preziose allo stesso tempo: ecco così che la nail art propone la tecnica della micro pittura che riproduce sull’unghia un dettaglio dell’abito. Il dettaglio che fa la differenza. Un mood rock sofisticato, elegante, glam. E originale: spazio anche alle nozze ai food truck, con cottura a vista di chef d’eccezione, che propongono prelibati menù personalizzati di carni cotte a lente cotture, per veri cultori del BBQ e di chi vuole assaporare antichi sapori. Subito da raccontare.

Il generale musicale più richiesto? Sempre la dance ma anche il rock ‘n’ roll, le stravaganze in stile Grande Gatsby fino ai grandi classici anni ’90, che scatenano gli invitati e invitano a cantare tutti insieme i brani più amati. Tra i servizi di intrattenimento è sempre più richiesta non solo l’animazione per bambini ma anche per i grandi che spazia da caricaturisti, micro-magia, artisti circensi e giochi per adulti, pensati per far vivere dei momenti molto divertenti agli invitati e agli stessi sposi. Tra i più in voga? Il 'gioco delle scarpe' dove gli sposi si trovano seduti l’uno di spalle all’altro e alzano la scarpa tolta in precedenza, dell’uno o dell’altro, per rispondere ad alcune domande di coppia come: 'a letto chi russa di più?'.

Momenti esilaranti sono assicurati. L'animazione è sempre più mirata a coinvolgere e rendere protagonisti tutti, creando momenti di condivisione anche tra persone che non si conoscono, facendo ridere tutti, di tutte le età , lasciando un ricordo che contribuisca in modo significativo a rendere memorabile l’evento. Per immortalare i lieti ricordi, oltre al photobooth, novità per il 2022 è videobooth 360°: una pedana tonda fissa, intorno a cui gira un braccio telescopico che sostiene una telecamera. Gli ospiti si muovono, ballano e si divertono sulla pedana con cappelli, occhiali e parrucche e le clip video prodotte possono essere scaricate immediatamente sul proprio mobile, tramite un QRcode che permette la condivisione all’istante sui social.