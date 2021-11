(Torino, 10/11/2021) - Torino, 10/11/2021 - Negli stabilimenti di Collegno e None (TO) vengono fabbricate piattaforme elevatrici sicure e affidabili per la logistica industriale.

In Italia preoccupano sempre di più i dati sulle morti bianche: 3 al giorno. “Una ferita sociale lacerante”, così l’ha definita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 10 ottobre, in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Le aziende devono assicurare un ambiente di lavoro sano e strumenti adeguati, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Negli ambienti di lavoro come i magazzini, infatti, ci sono molti rischi da valutare, soprattutto per l’utilizzo di macchinari come le piattaforme elevatrici. Lo sa bene Armo Spa, azienda piemontese che dal 1972 progetta, realizza e collauda macchine industriali secondo le più rigide norme di sicurezza. L’azienda utilizza materie prime di qualità e ogni macchinario è corredato delle relative dichiarazioni di conformità , secondo i regolamenti europei di riferimento.

L’eccellenza del made in Italy: dove nascono le piattaforme elevatrici di Armo

A None e a Collegno, in provincia di Torino, si trovano gli stabilimenti dove Armo produce piattaforme elevatrici di diverse tipologie. L’organizzazione degli stabilimenti è tale da garantire una produzione rapida ed efficace delle macchine industriali: dalla progettazione su misura al montaggio e al collaudo, ogni fase viene gestita all’interno degli stabilimenti per assicurare la realizzazione di piattaforme elevatrici sicure ed efficienti.

Nello stabilimento di None si realizzano rampe di carico e piattaforme elevatrici grazie a 5 isole robotizzate che, insieme a 15 operatori, assicurano un’elevata capacità produttiva senza tralasciare il controllo della qualità .

Nello stabilimento di Collegno, invece, vengono realizzati portoni sezionali industriali e residenziali utilizzando una macchina ad altissima precisione. Grazie a questa fabbrica, che si estende oltre 4.000 metri quadri di superficie, Armo riesce inoltre a gestire imprevisti, consegne e ricambi in tempi brevi.

Piattaforme elevatrici per ogni attività logistica

Le piattaforme elevatrici di Armo sono disponibili in diverse tipologie, tutte studiate e realizzate per ottenere la massima efficienza e sicurezza dei lavoratori nelle attività di magazzino.

Le piattaforme elevatrici della Serie Leggera sono progettate per sollevare merci da 500 a 2.000 kg e sono disponibili in 20 modelli diversi. Ogni modello differisce per alcune caratteristiche, come le dimensioni del pianale superiore e la portata massima.

Le piattaforme a sogliola extrapiatta sono ideali per sollevare bancali e pallet senza ricorrere a una fossa. La portata massima è di 2.000 kg e, una volta che la piattaforma viene chiusa, l’altezza dal suolo si riduce drasticamente (ingombro di 80/105 mm).

Le piattaforme elevatrici per le operazioni di carico e scarico camion sono caratterizzate da una spondina di raccordo sul lato corto o sul lato lungo per consentire uno scorrimento più agevole delle merci all’interno del veicolo. Hanno una portata massima di 6.000 kg e possono essere utilizzate anche per sostituire le pedane di carico.

Le piattaforme montacarichi, invece, possono essere utilizzate sia in ambito industriale sia in ambito edilizio per superare le barriere architettoniche. Sono in grado di sollevare pesi fino a grandi altezze e occupano poco spazio a terra.

Infine, oltre alle tipologie standard, Armo produce piattaforme elevatrici su misura per il sollevamento di carichi pesanti (fino a 40.000 kg). In base alle esigenze del cliente, i tecnici specializzati stabiliscono le caratteristiche della piattaforma per offrire la massima prestazione e sicurezza.

Perché scegliere il servizio di Armo

Con oltre 40 anni di esperienza, Armo è l’azienda leader italiana nella produzione di piattaforme elevatrici e macchine per la movimentazione di carichi. I materiali certificati e l’attenzione alla sicurezza contraddistinguono la sua produzione: ogni macchinario è infatti realizzato secondo la Normativa Europea EN 1570.

Tutte le piattaforme elevatrici e i macchinari di Armo hanno garanzia di 2 anni, che è possibile estendere fino a 5 anni. Il cliente può richiedere la personalizzazione delle piattaforme elevatrici a seconda delle attività da svolgere nei magazzini e dell’organizzazione logistica.

I prodotti Armo sono quindi 100% made in Italy, affidabili e realizzati secondo i più elevati standard di sicurezza, proprietà essenziali per tutelare al meglio la salute dei lavoratori e garantire efficienza nell’apparato logistico delle imprese.

Per informazioni:

Armo Spa è un'azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di piattaforme di sollevamento. Oggi Armo è una realtà dalla spiccata vocazione internazionale, leader del mercato italiano e con una vasta gamma di macchine per il sollevamento e la movimentazione di merci e di attrezzature per la logistica industriale. Ogni singolo prodotto è progettato e rea-lizzato per offrire prestazioni elevate con le massime garanzie di sicurezza.

Contatti:

tel. +39 011 7176011

e-mail: info@armoweb.com