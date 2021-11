Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo osservato l'andamento del mercato del lavoro dal punto di vista quantitativo e qualitativo e possiamo dire che stiamo assistendo a una ripresa del mercato". A dirlo Fabio Rezzoagli, director Indeed, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Talent reloaded: alla ricerca delle competenze per rilanciare la competitività delle imprese e delle organizzazioni’.

"In questo periodo - spiega - le aziende devono essere più efficaci per raggiungere e parlare con i candidati. Il processo di selezione con la pandemia è sicuramente cambiato e per questo abbiamo sperimentato una nuova piattaforma".

"I settori in crescita - avverte - riguarda gli ingegneri e tutto ciò che riguarda i servizi sanitari e le professioni legate al mondo medico infermieristico; in declino personale finanziario, amministrativo e artistico. Il più colpito in assoluto è il settore del turismo".