"I ragazzi - spiega - vogliono carriere veloci e l'impresa deve essere precisa nel dire cosa ci si aspetta e quali sono gli step nel caso raggiungano determinati obiettivi. Se vuoi fare un piano per trattenere i giovani sui quali si è investito bisogna essere trasparenti: bisogna dire quando si cambia all'interno dell'organizzazione".

Milano, 16 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Un neolaureato che viene a fare un colloquio chiede le policy sullo smartworking. Un neolaureato punta alla carriera e all'education, un senior invece vuole capitalizzare le competenze. Quindi tendiamo a personalizzare di più. Ad esempio per attrarre ingegneri nei siti produttivi del sud diamo un master e puntiamo molto sui modular career". A dirlo Emiliano Maria Cappuccitti, hr director Coca-Cola Hbc Italia, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Talent reloaded: alla ricerca delle competenze per rilanciare la competitività delle imprese e delle organizzazioni’.

