"I due anni di pandemia - spiega - hanno costituito uno stress test per le aziende fondamentale. Ora si iniziano a vedere gli sviluppi e le norme messe in campo dal governo. Con gli strumenti della legge le imprese giocano un ruolo importante. Il diritto del lavoro può aiutare le aziende a mettere a terra le regole del gioco".

Milano, 17 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Nelle aziende strutturate ogni tre/quattro anni si cambia posizione e la crescita spesso è all'interno del gruppo e non nella singola azienda, spesse volte con esperienze estere. L'assenza di questa opportunità fa sì che il candidato lasci l'azienda stessa". A dirlo Luca Failla, responsabile employment & benefit Deloitte Legal, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Welfare reloaded: il benessere di un'impresa passa per il benessere delle persone’.

