Milano, 17 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Grandissima attenzione alla salute dialogando con i dipendenti. Questa la strada seguita durante la pandemia pensando al welfare". A dirlo Antonio Gusmini, direttore risorse umane Banca Mediolanum, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Welfare reloaded: il benessere di un'impresa passa per il benessere delle persone’.

