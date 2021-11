Milano, 18 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Interloquiamo con un cliente che si aspetta da noi anche innovazione, ma di fatto l'innovazione più clamorosa che abbiamo solo le casse. Amazon e altri market place ci hanno costretto ad andare più veloci. Il mercato di oggi non ha più una piramide specifica di consumi e bisogni. Siamo un'azienda che cresce anche con nuove acquisizioni e investe molto in innovazione". A dirlo Gianni Moscatelli, direttore risorse umane & organizzazione Ovs, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Innovation reloaded: la rivoluzione digital dell'hr al servizio del futuro’.

