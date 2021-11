Roma, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Con questa iniziativa si intende sensibilizzare il Parlamento europeo in un dibattito che, per quel che attiene alla scuola, riguarda la tutela dei diritti fondamentali del personale scolastico italiano, che purtroppo ha il più alto tasso di precarietà al mondo e che viene discriminato nella ricerca del lavoro". Lo ha detto ad Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente Anief e dell'Accademia Europa Cesi, a margine del convegno nazionale organizzato da Anief e Cisal 'La scuola italiana e il pilastro europeo dei diritti sociali', e tenutosi a Roma, con al centro il progetto 'Pulser' della Cesi Europe Academy

