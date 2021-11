Milano, 23 nov. (Labitalia) - Una nuova partnership per GrandVision che, dopo il lancio della campagna il 7 ottobre a Milano, continua a diffondere la propria campagna sull’importanza della prevenzione visiva nell’ambito della sicurezza stradale insieme ad un nuovo partner particolarmente sensibile a questa tematica. Ad arricchire e sostenere il progetto durante il mese di novembre è Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery: per tutti i rider milanesi che collaborano con la piattaforma, GrandVision ha organizzato una speciale giornata dedicata al loro benessere visivo.

Durante il 'Riders Day', tenutosi lo scorso 18 novembre presso la location milanese Cross+Studio, tutti i riders presenti hanno potuto effettuare un test della vista gratuito effettuato dagli ottici GrandVision ed usufruire di un servizio di check up del proprio mezzo, al fine di aumentare la propria sicurezza alla guida. Inoltre, per tutto il mese di novembre, GrandVision offrirà a tutti i riders italiani che collaborano con Deliveroo test della vista gratuiti e promozioni esclusive a loro dedicate.

Attraverso questa iniziativa, GrandVision si impegna in un’altra azione concreta di responsabilità a favore di chi, come i rider, svolge un servizio che si è rivelato essenziale e che continua ad essere fondamentale per i consumatori e per il settore della ristorazione.

"I rider -spiega Jörg Mingers, ceo GrandVision Italy- sono una categoria di lavoratori estremamente attuale, che svolge la propria attività alla guida del proprio veicolo, indipendentemente dall’orario o dalle condizioni atmosferiche. Nel loro lavoro, la vista è uno strumento fondamentale quanto il mezzo che guidano. Per questo motivo, abbiamo deciso di coinvolgere un partner importante come Deliveroo nella nostra campagna 'Vedi Responsabilmente' con l’obiettivo di continuare a diffondere il nostro messaggio di prevenzione e di offrire un servizio utile a chi lo offre quotidianamente a tutti noi.

"Abbiamo definito questo progetto di collaborazione con GrandVision per sensibilizzare i rider che collaborano con Deliveroo su quanto sia importante vederci bene nello svolgimento della propria attività lavorativa, nell’ambito di un nostro impegno più ampio per la sicurezza stradale. Questo progetto si inserisce all’interno di una serie di iniziative che abbiamo già posto in essere per la sicurezza dei rider, come la distribuzione di giacche e zaini catarifrangenti e casco regolabile per chi consegna in bici e corsi gratuiti di formazione sulla sicurezza stradale", sottolinea Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia.

"Ancora una volta, GrandVision si fa portavoce di una tematica importante, sensibilizzando - attraverso la campagna 'Vedi Responsabilmente', già sviluppata in partnership con 'Associazione Familiari e Vittime della Strada' in occasione del Mese della Vista - sul ruolo fondamentale che la vista e la prevenzione visiva hanno in ambito di sicurezza stradale. Il retail internazionale, promotore della sicurezza al volante, rende accessibili a tutti le migliori soluzioni visive, attraverso la passione e la professionalità di oltre 1.500 esperti in tutta Italia", conclude la nota.