Secondo Damiano, è necessario "abbattere il muro che ha separato il lavoro autonomo da quello dipendente. Lavorare a un 'pavimento' di diritti universali di un mondo del lavoro in cui oggi si può essere autonomi domani dipendenti".

Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla ricerca sui consulenti del lavoro emerge che "c'è un grande dinamismo ma ci sono anche elementi di crisi. Il dinamismo è oggi importante perchè ci troviamo in una transizione incredibile, su un ponte verso un futuro che dobbiamo costruire. Solo chi ha la capacità di vedere il futuro che è fatto di qualità e innovazione e di accanimento quotidiano alla fine potrà dire che ha fatto bene e vivrà bene". Lo ha detto l'ex-ministro del Lavoro, Cesare Damiano, intervenuto oggi agli 'Stati generali dei consulenti del lavoro' che Damiano ha definito come "anello di congiunzione tra interessi di imprese e lavoratori".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli