Roma 26 nov.(Adnkronos/Labitalia) - “L’università , come ha recente detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è uno dei player fondamentali nella ripresa. Ciò è dimostrato anche dalla mole di stanziamenti che arrivano dall’Unione europea proprio destinati all’istruzione e soprattutto perché nelle università gli studenti devono tornare e ricominciare a vivere. Per questo la Link Campus University ha voluto coinvolgere per l’inaugurazione il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, che ha tenuto una lectio magistralis per studenti e corpo docente”. Così Carlo Alberto Giusti, rettore Link Campus University, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2021/22 svoltasi oggi.

“Il messaggio che mi sento di riferire -ha aggiunto Giusti- è di continuare a correre e di non fermarsi di fronte alle avversità . Soprattutto perché se anche la tempesta sembra alle nostre spalle abbiamo ancora bisogno di stringere i ranghi credendo che dall’incubo si può uscire, grazie anche formazione e allo stare insieme in sicurezza".

"Ciò qui è possibile perché la Link Campus University può affrontare il problema attraverso strumenti tecnologici che permettono di seguire i seminari e lezioni con una forma ibrida: da remoto da un lato e dall’altra parte in presenza, così da permettere allo studente di proseguire il suo percorso universitario”, ha concluso.