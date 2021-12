Roma, 3 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Nel 2020 nonostante la pandemia e anche alcuni fermo cantieri, e a fronte di un settore che nel suo complesso che ha perso circa il 10%, il nostro settore delle costruzioni in legno ha aumentato l'indotto di circa il 3%, quindi ha sostanzialmente tenuto e non ha avuto nessuna diminuzione rispetto al 2019. E questo è sicuramente un buon segnale". Così Angelo Luigi Marchetti, presidente Assolegno, commenta con Adnkronos/Labitalia il Rapporto Edilizia in Legno 2021 realizzato dal Centro Studi di FederlegnoArredo per Assolegno.

Il Rapporto rappresenta un osservatorio permanente sul mercato dell’edilizia green. Si basa sull’elaborazione dei dati forniti dai principali player del settore ed evidenzia una progressiva crescita del comparto industriale rappresentato all’interno della filiera da Assolegno, associazione che promuove la tipologia costruttiva in legno evidenziandone le peculiarità e collabora con tutti gli organi di competenza, nazionali ed europee, fra centri di ricerca, Istituzioni e mondo universitario.

Il secondo punto che Marchetti evidenzia è "la sempre maggiore presenza del mondo delle costruzioni in legno nelle città con edifici pluripiano". "E' un percorso partito una decina di anni fa -aggiunge Marchetti- ma ora sempre più concretamente l'edilizia in legno passa dalla periferia ai centri cittadini con edifici da monofamiliare a plurifamiliare e condominiale. Quindi un'edilizia in legno sempre più alla portata di tutti", spiega.