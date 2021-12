Secondo Agnelli "Scioperare oggi è un atto di irresponsabilità e noi di Confimi Industria siamo contrari. Del resto più che una rimostranza alle associazioni datoriali, è uno sciopero contro il Governo, come a voler cercare un 'testa a testa'. O così o sciopero. Il tutto sulle spalle dei lavoratori e della ripresa", conclude Agnelli.

Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "​Si tratta di uno sciopero inopportuno e divisivo considerando che non c'è compattezza neppure tra le maggiori sigle sindacali​. La Cisl ha infatti dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della contingenza sociale che viviamo". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli sullo sciopero generale contro la manovra economica proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.

