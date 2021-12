"Sono molto onorato di essere stato chiamato a proseguire l'impegno di rappresentare l'associazione degli enti previdenziali privati", ha detto il riconfermato Alberto Oliveti. "Saranno tre anni di sfide intense che affronteremo per dare sempre maggiori tutele ai professionisti", ha continuato.

Roma, 14 dic. (Labitalia) - Il medico Alberto Oliveti è stato rieletto per acclamazione presidente dell’Adepp, l’associazione degli enti di previdenza privati italiani. Oltre a Oliveti, che è alla guida dell’Enpam (medici e odontoiatri), sono stati confermati la vice presidente vicaria Tiziana Stallone (biologi) e il vice presidente Giuseppe Santoro (architetti e ingegneri). Gli altri membri del direttivo sono Diego Buono (geometri), Stefano Distilli (commercialisti) e Francesco Nardone (notariato).

Adepp: Alberto Oliveti rieletto per acclamazione presidente

Adepp: Alberto Oliveti rieletto per acclamazione presidente

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli