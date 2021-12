Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il nostro core business è la prevenzione e la ricerca. L'Istituto deve ripristinare gi organici per fare più bandi e più protezione sociale". A dirlo il consigliere di amministrazione dell’Inail, Cesare Damiano, intervenendo alla presentazione dell'Inail 'Bando Isi 2021 Incentivi alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Damiano (Inail): "Ripristinare organici per fare più bandi e più protezione sociale"

Damiano (Inail): "Ripristinare organici per fare più bandi e più protezione sociale"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli