Bruxelles, 11 gen. (Labitalia) - "Siamo sconvolti, scioccati dalla perdita di David Sassoli. E' sempre stato un grandissimo leader progressista a livello europeo, un grande europeista che ha lottato per l'unità , persino federale, dell'Unione europea, ma anche un grande amico del sindacato e dei lavoratori europei". Così, con Adnkronos/Labitalia, Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces) dall'ottobre del 2015, ricorda David Sassoli.

