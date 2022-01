Roma, 13 gen. (Labitalia) - WeSchool, l’azienda EdTech leader in Italia nell’innovazione della didattica, e Anp, l’associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, lanciano 'Dirigenti digitali', l’online school gratuita per aiutare i dirigenti scolastici ad affrontare le sfide della scuola di domani. 'Dirigenti digitali' segue la metodologia WeSchool. Iscrivendosi al corso, i partecipanti entrano in una learning community: alle tradizionali videolezioni si affiancano attività collaborative, casi pratici e stanze di discussione.

Il percorso, curato dai migliori manager ed esperti di didattica di Anp e WeSchool, si sviluppa in cinque moduli: 'Le competenze del nuovo dirigente scolastico', dedicato agli aspetti di leadership, team building e gestione dei conflitti; 'I processi amministrativi per una scuola digitale”, dedicato alle nuove normative e agli strumenti per la gestione amministrativa dell’Istituto; 'Privacy dei dati e sicurezza degli ambienti di apprendimento', per formare i dirigenti sugli aspetti di sicurezza e tutela della privacy che la pandemia ha reso imprescindibili; 'Piattaforme digitali: l’impatto sulla didattica e sui processi organizzativi', dedicato all’innovazione didattica e pedagogica (e come valorizzarla anche grazie agli strumenti tecnologici); 'Comunicare, condividere e diffondere l’innovazione', che aiuta i dirigenti a creare un ambiente collaborativo in cui tutti i docenti possano condividere buone pratiche per innovare la didattica, superando le frequenti divisioni “a silos” per consigli di classe. "La pandemia ha profondamente cambiato il mondo della scuola e di conseguenza i compiti delle figure apicali che guidano gli Istituti. E nuove sfide significa nuove competenze da allenare", ha detto Marco De Rossi, founder e ceo di WeSchool.

“Storicamente i dirigenti italiani sono ex-docenti che hanno acquisito solide competenze amministrative e gestionali. A questo oggi si aggiungono nuove dimensioni manageriali, di team building, di innovazione pedagogica e di competenze di cittadinanza digitale che faranno sempre più la differenza per rendere la didattica più inclusiva ed efficace”, ha continuato. “Il mondo della scuola ha reagito all’emergenza pandemica con prontezza e impegno e la sua funzione centrale nello sviluppo del Paese è riconosciuta da tutti", ha dichiarato Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp. "Ã? ora necessario che le competenze digitali acquisite non solo non vadano perdute ma vengano potenziate e i dirigenti scolastici possono dare, anche in questo caso, un importante contributo. L’Anp, anche con questa iniziativa, contribuisce a fornire ai Dirigenti scolastici nuove competenze per affrontare le sfide quotidiane”, ha continuato. 'Dirigenti Digitali', corso completamente gratuito e accessibile da tutti i dispositivi, certifica 25 ore di formazione.