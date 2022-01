Roma, 26 gen. (Labitalia) - Si chiama “Rinascita manageriale”, un nome che valorizza e dà gambe alla ripresa di aziende e professionisti, provati dalla crisi seguita alla pandemia, mettendo a disposizione 4 milioni di euro per le aziende che assumono un manager inoccupato o lo ingaggiano come Temporary manager. A lanciare l'iniziativa è 4.Manager, associazione costituita ida Confindustria e Federmanager con lo scopo di realizzare iniziative di politiche attive, orientamento, formazione e placement a favore dei dirigenti del settore industriale, e da sempre in prima linea per la valorizzazione del patrimonio delle competenze manageriali a beneficio della crescita delle imprese. Il progetto, una vera iniziativa di politica attiva e mai sperimentato in Italia in ambito manageriale a livello nazionale, prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro, sotto forma di rimborso spese, a favore delle aziende che assumono un manager inoccupato e lo ingaggiano come Temporary manager in 4 settori considerati strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità , organizzazione del lavoro post-Covid ed export.

"Riteniamo sia un approccio innovativo - commenta Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager - che ci pone sempre all’avanguardia nella ricerca customizzata di soluzioni a misura dei dirigenti. Grazie a questo percorso, ci proponiamo di promuovere iniziative concrete sul tema innovativo delle politiche attive e ad alto valore aggiunto". L’iniziativa, rivolta da un lato alle imprese che applicano il ccnl dirigenti delle imprese produttrici di beni e servizi e versano il contributo previsto a 4.Manager e dall’altro ai manager inoccupati del comparto industriale, si pone tre diversi obiettivi: intercettare le imprese che vogliono cogliere le opportunità della ripresa e agganciare le risorse del Pnrr, incentivare il reinserimento delle figure manageriali nel sistema produttivo e sostenere le imprese nella realizzazione dei propri interventi di sviluppo.

“Ã? un segnale importante l’aumento della domanda di figure manageriali che stiamo registrando e in quest’ottica - continua Cuzzilla - diventa fondamentale contribuire concretamente al reperimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di figure dirigenziali. L’investimento di 4.Manager si pone l’obiettivo di realizzare iniziative di politiche attive al fine di sostenere la crescita dei manager e delle imprese per garantire la ripartenza e assicurare uno sviluppo sostenibile”.

Prima della pandemia 7 imprenditori su 10 avvertivano il bisogno di dotarsi di competenze manageriali per lo sviluppo dell’impresa. A un anno di distanza, oltre a non esserci stata la temuta emorragia di figure manageriali, si registra una ripresa della domanda di dirigenti pari a un +50%. I dati elaborati dall’Osservatorio 4.Manager sono confortanti ma registrano anche una difficoltà , per il 48,4% delle aziende italiane, a reperire le competenze manageriali. Per quanto riguarda invece i manager inoccupati, l’Osservatorio stima complessivamente che siano circa 6.000 nel settore manifatturiero, più altri 4.000 nel settore del commercio. Non è solo un problema di avere disponibili le competenze manageriali adeguate alle nuove necessità ma anche quello di mettere in atto strumenti nuovi che consentano di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Questo progetto ha l’ambizione di rispondere attraverso la bilateralità a entrambe queste esigenze.

Nello specifico, il progetto prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro che saranno destinati alle imprese che ingaggiano un manager inoccupato, sottoforma di rimborso spese per le fasi di assessment delle esigenze aziendali e di ricerca e selezione del personale. In particolare, sono previsti i seguenti rimborsi: fino a un massimo di 30.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo indeterminato; fino a un massimo di 15.000 euro, nel caso in cui il manager venga assunto a tempo determinato o attraverso un contratto di lavoro senza vincolo di subordinazione.

Inoltre, 4. Manager supporta le imprese con: percorsi formativi personalizzati gratuiti per il manager; il rimborso della quota contributiva a carico dell’azienda per l’assistenza sanitaria Fasi del dirigente; informazioni per il ricorso a eventuali incentivi pubblici di settore. Rinascita manageriale si aggiunge e completa le iniziative già in corso in materia di outplacement in attuazione del ccnl dirigenti industria, consolidando l’efficace azione di 4.Manager nel sostegno alle imprese e ai manager in tema di politiche attive del lavoro.