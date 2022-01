Sanremo, 31 gen. (Labitalia) - Sarà un team di ben 54 pizzaioli a sfornare oltre 300 pizze al giorno a Casa Sanremo, lo spazio gourmet a servizio di artisti, organizzatori e ospiti del Festival di Sanremo.

Nel menù le più classiche pizze italiane, ma anche accostamenti gourmet, con i nomi delle pizze dedicati ai protagonisti del festival: i conduttori, gli organizzatori e i luoghi simbolo del festival. Ecco dunque la vera margherita napoletana dedicata a Ornella Muti; la versione gourmet Sabrina Ferilli (con lo zafferano, il pistacchio e la mortadella); la Maya (con pesto di castagne, funghi porcini e pancetta). O ancora, la Russolillo, dedicata al patròn del festival, (accostamento di sapori piccanti che vanno dalle acciughe al gorgonzola, passando per la confettura di peperoncino e il limone) per arrivare, infine alla Amadeus (con crema cacio e pepe e mix di pomodorini gialli e rossi).

A garantire la strumentazione tecnica necessaria sarà un'azienda di Anagni (Fr), la Alfa Forni, leader nel settore dei forni professionali e domestici, mentre lo staff tecnico è coordinato da Carmelo Pistritto, 31 anni, siciliano di Favara, brand ambassador di Alfa Forni, insieme a Lorenzo Fortuna, calabrese, Enzo Piedimonte, napoletano e Giuseppe Pinto, resident chef di Alfa Forni.

"Con la nostra presenza a Sanremo vogliamo lanciare un messaggio positivo e conviviale e soprattutto rappresentare al meglio il made in Italy - spiega ad Adnkronos/Labitalia Sara Lauro, executive committee e partner di Alfa Forni-. Questi due anni di pandemia hanno duramente colpito il mondo dei professionisti, i ristoratori hanno cercato nuove soluzioni per l'asporto e siamo riusciti a intercettare nuove richieste di mercato in virtù delle caratteristiche tecniche dei nostri forni: facilità di installazione, mobilità , spazio ridotto e maneggevolezza. La tecnologia, le materie prime locali e le attività di comunicazione con i grandi nomi della pizza hanno reso possibile aprire nuovi canali commerciali in un periodo estremamente difficile, fino a far entrare i forni domestici Alfa con prestazioni professionali nelle case degli italiani che non hanno mai rinunciato alla pizza di qualità ".

I menù a base di pizza saranno a disposizione degli artisti, dei giornalisti, degli organizzatori e degli ospiti che che si avvicenderanno al Palafiori di Sanremo. L'azienda ha messo a disposizione tutta la strumentazione tecnica e il know how a supporto dell'arte bianca. In particolare a Casa Sanremo saranno presenti due forni di ultima generazione: Alfa Zeno, ad alimentazione elettrica, che raggiunge le temperature di un vero forno a legna napoletano, per garantire un servizio non stop e i numerosi show cooking in programma. Vero segreto della pizza saranno gli impasti: tutti realizzati per garantire la massima digeribilità , alcuni realizzati con grani antichi, in particolare siciliani. Tra le curiosità , anche, la Pizza al padellino, una focaccia farcita all'esterno e l'accostamento di ingredienti che spazia in tutta la penisola.

Alfa Forni è un’azienda specializzata nella produzione di forni a legna e gas domestici e professionali, camini e mattoni refrattari. Fondata nel 1977 ad Anagni (RM) dagli imprenditori Rocco Lauro e Marcello Ortuso, due giovani cugini calabresi che decisero di costruire un forno a legna per alimentare le loro feste in giardino, oggi l'azienda occupa circa 70 dipendenti e 200 lavoratori nell'indotto. Con un fatturato di 19,5 milioni di euro nel 2021, in crescita del 95,6% sull'anno precedente, Alfa Forni esporta il 70% della produzione in oltre 60 paesi di destinazione. (di Mariangela Pani)