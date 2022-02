(Bari 4 febbraio 2022) - La scuola di lingue persegue l’innovazione nel settore della certificazione linguistica ed, oltre ad essere Online Exam Partner, diventa sede ufficiale per gli esami LanguageCert

“Escape Campus Bari, già Online Examination Partner da oltre un anno, è ora sede d'esame accreditata LanguageCert per tutti coloro che necessitano di una certificazione ESOL che attesti le competenze in lingua inglese”, spiega Raffaele Misceo, fondatore della Escape Campus. “Le certificazioni LanguageCert International ESOL sono riconosciute in Inghilterra da Ofqual, a livello internazionale in ben sessanta paesi ed in Italia dal MIUR. Possono dunque essere validate da scuole ed università ed utilizzate in qualunque concorso pubblico, per ottenere crediti formativi ed arricchire il proprio curriculum”.

Escape Campus Bari è la sede italiana di Escape Campus, scuola di lingue internazionale con ben due sedi nel centro di Londra ed una di recente apertura ad Ibiza. La nuova frontiera dei corsi di inglese viaggia online, si sa, ma raggiunge il top con le certificazioni LanguageCert International ESOL.

Perché scegliere gli esami LanguageCert International ESOL di Escape Campus?

“La peculiarità del nostro brand riguarda l’offerta, in quanto siamo tra i pochi a proporre corsi intensivi attraverso i quali è possibile conseguire un livello in soli 3/5 mesi in base al programma selezionato e prepararsi a sostenere un esame Cambridge, IELTS o LanguageCert, per ottenere una certificazione valida a livello internazionale da spendere nel mondo dello studio o del lavoro”, sottolinea Misceo. “Ci avvaliamo inoltre dell'innovazione tecnologica, portata avanti con costanza negli anni, applicando i più moderni sistemi interattivi per l’apprendimento delle lingue. Abbiamo digitalizzato i nostri programmi attraverso la creazione di un’APP nativa e siamo stati i primi ad offrire corsi online in occasione della pandemia. Questo ci ha permesso di non perdere terreno e di implementare ulteriormente i servizi, potenziando la nostra presenza e la qualità dei percorsi di apprendimento”.

I vantaggi offerti da Escape Campus Bari sono notevoli sia in termini di flessibilità che di risultato.

“Vantiamo un team di docenti altamente qualificati, coinvolgenti ed empatici, estremamente attenti a mettere lo studente a proprio agio sin dall'inizio”, prosegue Misceo. “Con loro lo studente può prepararsi a sostenere e superare con successo qualsiasi tipo d'esame, o semplicemente trovarsi a sostenere il test in un ambiente amichevole nel quale esprimere al meglio il proprio potenziale. La certificazione LanguageCert viene definita come la nuova frontiera delle certificazioni per la conoscenza della lingua inglese, essendo caratterizzata da una componente tecnologica avanzata, sicuramente più appealing di un tradizionale paper-based test. Inoltre - conclude - permette ai candidati di prenotare e sostenere gli esami in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, ottenendo i risultati in soli tre giorni lavorativi, rendendoli particolarmente adatti per concorsi, graduatorie e carriera scolastica”.

Escape Campus e LanguageCert sono senza dubbio la combinazione vincente per coloro i quali desiderano consolidare e certificare le proprie competenze linguistiche e portarle ad un livello superiore.

Contatti: https://www.escapecampus.it/