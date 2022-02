Milano, 9 feb. (Adnkronos) - ''Questo risultato economico ci consente altresì di riconoscere un bonus straordinario di 2.000 euro a ciascun nostro collaboratore di tutte le società del Gruppo, italiane ed estere''. Lo sottolinea Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum nel commentare i dati di bilancio del 2021 chiuso con 713 mln di euro, in crescita del 64% rispetto all'anno precedente.

