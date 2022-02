Roma, 11 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Una-Aziende della comunicazione unite presenta 'The PRize', il neonato premio dedicato alle relazioni pubbliche. Un riconoscimento nuovo e innovativo dedicato a un comparto altamente strategico e in forte evoluzione come quello delle Pr. Le iscrizioni si apriranno il 14 febbraio e saranno ammesse a partecipare alla selezione le campagne e i progetti di comunicazione realizzati nel periodo dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021. Il Premio è aperto a tutte le aziende di comunicazione con sede in Italia e a tutte le aziende nazionali e internazionali che hanno realizzato campagne di comunicazione dedicate al mercato italiano.

Numerose le categorie tra cui poter scegliere divise in 4 macro-sezioni: Industry, una distinzione per mercati come Energy, Tech, Fashion, Entertainment solo per citarne alcuni; Practice, categorie dettagliate sulla base della tipologia di campagna realizzata (Comunicazione Corporate, Investor Relation, Influencer Marketing, Csr etc.). Si passa poi alla categoria Eccellenze, per quei progetti davvero straordinari, fino ai due Premi speciali: un award dedicato agli under 35 in memoria di Filomena Rosato e un Premio alla carriera.

Ogni agenzia o azienda può iscrivere sino a 5 campagne, ognuna sino ad un massimo di 3 categorie. A valutare i lavori presentati, una Giuria d'élite composta da professionisti del settore del mondo aziendale, accademico e istituzionale. Il termine per le iscrizioni sarà il 31 marzo prossimo venturo. Seguirà una prima fase di giuria tra il 19 e il 25 aprile e una seconda il 5 e 6 maggio per arrivare alla serata di premiazione prevista per il 25 maggio.

“Questo premio dà valore alle Pr, un comparto strategico del mondo della comunicazione. Una, che da sempre rappresenta le diverse anime della industry, con 'The PRize' fa un ulteriore passo per avvicinarsi ancora di più ai mercati internazionali. L’idea è tutta nuova, a partire dal nome passando per le categorie fino alla Giuria. Sono certo che riceveremo molte sottoscrizioni per questa nuova iniziativa promossa dall’associazione”, dichiara Emanuele Nenna, presidente Una.

“All’entusiasmo del nostro presidente - dichiara Andrea Cornelli, portavoce di Pr Hub - aggiungo il mio e quello di tutti i colleghi. Abbiamo progettato e realizzato un Premio dedicato alle agenzie e alle aziende, pensato per raccontare le più belle campagne di relazioni pubbliche e per comprenderne il reale valore strategico e di impatto sul business, ma anche per condividere esperienze e conoscenze. Per aiutare, insomma, tutto il nostro mercato a crescere e a guardare al futuro con la piena consapevolezza del valore che le relazioni pubbliche sono in grado di generare in qualsiasi organizzazione".