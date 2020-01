“Abbiamo lo scopo - ha spiegato - di creare modelli organizzativi, fare accordi come quello con Sistema Impresa. Promuovere la cultura della sicurezza tra le imprese per prevenire gli infortuni e le malattie professionali”.

Roma, 30 gen. (Labitalia) - “E’ importante il valore della collaborazione, creare una sinergia con le parti sociali e le associazioni per la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro”. Franco Bettoni, presidente Inail, lo ha detto intervenendo oggi al seminario nazionale ‘Promozione e applicazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle pmi', organizzato da Sistema Impresa presso la sede dell’Inail, con la partecipazione del Fondo Formazienda.

Infortuni, Bettoni (Inail): "Importante collaborazione con parti sociali e associazioni" Creare modelli organizzativi e fare accordi come quello con Sistema Impresa

