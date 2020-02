Roma, 14 feb. (Labitalia) - Il club calcistico AS Roma cerca nuove figure professionali di talento che possano contribuire alla crescita della Società, che siano creative, amino il lavoro in team, condividano i valori del Club e abbiano l’entusiasmo di aiutare l'azienda ad eccellere dentro e fuori dal campo.

Nello specifico si selezionano 3 profili professionali negli ambiti amministrazione e retail&merchandising. La sede di lavoro per tutte le figure è la città di Roma.

Accountant per l’area amministrativa/contabilità con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo e laurea in discipline economiche/finanziarie. Accountant-cat. protette L. 68/99 (art. 1 e art 18) per l’area amministrativa/contabilità con almeno 1 anno di esperienza nel ruolo e laurea in discipline economiche/finanziarie. Assistente alla vendita presso lo store presente all’interno dell’aeroporto di Fiumicino.